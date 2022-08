Une conserverie en Nouvelle Aquitaine !

Ce matin, à la rencontre de domaine terra et de ses tartinables made in Nouvelle Aquitaine avec Julien Vanlerberghe.

A la tête de Domaine Terra, Julien et Eugènie Vanlerberghe, ingénieurs agricoles et amateurs d'antipasti de légumes ont décidé de créer une gamme de 8 tartinables de legumes. Ce sont des apéritivologues, ils proposent des Légumes marinés, de saison principalement de Nouvelle Aquitaine avec 90% des produits et ils ont aussi une cinquantaines de producteurs avec qui ils collaborent

Des Tartinables tout droit de Nouvelle Aquitaine.

Domaine Terra

Quelques informations pratiques :

Rendez vous sur leur site internet si vous souhaitez acheter leurs produits

Prix d'un pot : entre 7 et 8.50 euros et le poireaux des vignes 9 euros

Quelques épiceries pour acheter les produits de Domaine Terra

- Cave 45 - Le Haillan

- L'esprit des vins - Léognan

- Coop Paysanne - Cenon

- Le Dépanneur du Coin - Bordeaux

A suivre sur instagram pour toutes leurs aventures.