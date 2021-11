Circuits courts en Isère

Les Jardins de Prabert : plantes aromatique et médicinales. Production et cueillette sauvage 100% BIO.

Cultivées en montagne, les plantes de Dorothée Quérin sont cueillies et produites avec la plus grande attention, dans une intention de respect de la nature et des personnes qui les consomment.

Naturopathe, Dorothée Quérin vous propose toute une gamme de produits sains.

Côté papilles, elle a la confiance absolue du grand chef Jérémie Izarn, de la Tour des Sens (TOP CHEF ; M6 2017), et travaille avec d’autres partenaires de la région comme la boutique du Locafé à Grenoble ou l’épicerie du village de Laval-en-Belledonne.

Dorothée Quérin développe une approche holistique de la production BIO. Tout sert à tout. Ses abeilles prennent soin de ses plantes, et les plantes leur rendent la pareille.

Comme les abeilles, Dorothée est une grande travailleuse, et privilégie la qualité à la quantité, au sacrifice du profit financier.

Une philosophie de vie qui suppose un travail acharné avec de grosses journées de travail.

Vous trouverez Dorothée Quérin sur plusieurs marchés de Noël les 3, 4 et 5 décembre 2021 à Montbonnot ; le 11 décembre sur la commune de La Pierre ; le 14 décembre à Laval-en-belledonne ; et le 18 décembre à St-Vicent-de-Mercuze.

Dorothée Quérin propose également des séances de naturopathie, parce qu’elle essaie humblement de donner du sens à tout ce qu’elle fait, surtout quand il s’agit de faire du bien aux autres, et toujours en harmonie avec la nature.

Retrouvez tous les produits et coordonnées sur la page facebook des Jardins De Prabert