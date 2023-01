Des Fleurs et vous, nouveau fleuriste sous les halles de Poitiers

Des Fleurs et vous

Etal Des fleurs et vous sous les halles de Poitiers

Depuis l'automne 2022, Des fleurs et vous est un nouveau commerce des halles du marché Notre Dame de Poitiers.

Kevin Ursat et Grégory Piot ont pu installer leur boutique Des fleurs et vous, lorsqu'un banc s'est libéré sous les halles du marché Notre Dame de Poitiers.

Ils proposent des fleurs fraîches, des compositions florales, des centres de tables, des anneaux suspendus, des fleurs séchées et différentes décorations à base de végétaux.

La présentation des créations sous cloches leur confèrent un petit air de cabinet de curiosité. Les couleurs des fleurs se marient à celles des papillons issus de collections. Une composition présente même un crâne humain en bois.

Compositions sous cloche Des fleurs et vous sous les halles de Poitiers - Des Fleurs et vous

Les fleurs séchées sont très appréciées car elles se conservent plus longtemps et permettent de mélanger des fleurs de plusieurs saisons.

Les fleurs sont essentiellement produites à Aslonnes, les autres sont originaires de Niort et d'ailleurs, mais toujours en France.

Des fleurs et nous : boutique ouverte du mardi au jeudi de 8h à 13h30 et les vendredis et samedis de 8h à 16h.