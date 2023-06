L'arbre à savons : production artisanale bio à Verrières

Corine Briaud vend, depuis juillet 2022, les savons artisanaux qu'elle fabrique par saponification à froid.

Avant de s'installer comme savonnière, Corine Briaud a suivi une formation à Nature et Limousin , fabricant de cosmétiques et savons bio. Elle y apprend la technique de fabrication et tout l'arsenal législatif - dont le Dossier d'Information Produit (DIP,) obligatoire pour tous les produits cosmétiques mis sur le marché - qui permet de vendre un produit conforme de a à z.

Corine Briaud fabrique de façon artisanale par saponification à froid, sous le nom L'arbre à savons , les savons qu'elle imagine. Elle travaille avec un certain nombre d'huiles essentielles pour leurs vertus. Elle propose aussi un savon qui n'en contient pas, pour les personnes qui ne doivent pas les utiliser.

Corine Briaud adore imaginer des recettes et faire de nombreux tests pour valider la recette définitive. Cela prend du temps, pas loin de six mois, car toutes les recettes sont validées par un toxicologue. Ce temps permet aussi de savoir comment le savon va vieillir.

Corine Briaud n'utilise que des produts naturels, locaux quand elle le peut, elle se fournit pour certaines plantes à la Ferme Saint Sylvain et a même inventé un shampoing à la bière de Montmorillon, qui procure un effet "volume" très apprécié.

Elle vend beaucoup ses savons depuis son site internet, par click and collect ou son compte Instagram .