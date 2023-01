L'Épicerie fermière à Melle

Après un parcours dans l'industrie agro-alimentaire, Fabrice Rousseau ouvre L'épicerie fermière le 15 juillet 2008. Non sans avoir au préalable passé du temps à démarcher les producteurs autour de Melle pour vendre leurs produits.

L'Épicerie Fermière travaille avec plus de 120 producteurs de la région de la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime et la Vendée. La plupart d'entre eux travaillent en agriculture biologique.

Vous y trouvez des fruits et légumes bio, de la crémerie, des fromages, de la viande et des volailles, du pains bio, de l'épicerie sucrée et salée, des vins et pineaux, des thés, tisanes et des cafés torréfiés sur place.

