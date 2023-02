L'incroyable histoire de la moutarde de Lencloître

C'est une découverte extraordinaire qui a permis de retrouver 7 recettes de moutarde, dont la recette ancestrale de la moutarde de Lencloître.

Alain Jomier se souviendra toute sa vie de sa découverte un beau jour de 2019 dans une malle du grenier du château de Saint Bonnet à Sérigny, près de Lencloître. Parmi les archives d'un général de l'armée napoléonienne - déjà tout à fait extraordinaires - il tombe sur plusieurs feuillets datant du XIXe siècle. Ils décrivent des recettes de moutarde. 7 au total, dont la plus ancienne : la moutade de Lencloître, inventée par les Soeurs apothicaires du couvent de la commune. Une moutarde aromatique et de santé. Composée de graines et de d'herbes et d'épices, elle a des vertus pour facilier la digestion et combattre les parasites.

Portrait de Marie-Hélène Régina de Loverdo et les archives avec les recettes de moutarde - Alain Jomier

Cette recette s'est transmise et connait une véritable notoriété grâce au talent de François Naudin, moutardier, mais aussi cordonnier et chanteur à ses heures. Il imagine même des variantes à la recette intitale. Il vend ses recettes aux époux Bricheteau de la Morandière, qui possèdent le château de Saint Bonnet. Mais le projet de moderniser la fabrication de la moutarde tombe à l'eau, à la mort de Jules Bricheteau de la Morandière, en 1828.

Après sa découverte, Alain Jomier profite du calme du premier confinement pour refaire la recette de la moutarde de Lencloître. Un travail de patience avec des temps de maturation longs entre chaque étape pour un résultat gastronomique.

Réédition du pot XIXe de la moutarde de Lencloître - Alain Jomier

Après sa découverte, Alain Jomier profite du calme du premier confinement pour refaire la recette de la moutarde de Lencloître. Un travail de patience avec des temps de maturation longs entre chaque étape pour un résultat gastronomique.