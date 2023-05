La famille Massonnet a ouvert la Brasserie clairvaloise

La Brasserie Claivaloise est une affaire de famille : quatre frères et leur père fabriquent ensemble de la bière à Scorbé-Clairvaux.

La Brasserie clairvaloise a été inauguré le jour de la Saint Patrick, le 17 mars dernier. Un jour qui célèbre la bière. Guillaume, Alexandre, Richard et Valentin et leur père Pascal se sont associés pour monter cette brasserie artisanale. De son côté Guillaume brassait en amateur depuis 5 ans, faisant goûter ses bières à sa famille. Ils ont franchi le pas ensemble avec une petite production, chacun ayant une activité de son côté.

Gamme de bières de la Brasserie Claivaloise - Brasserie Claivaloise

La Brasserie clairvaloise travaille avec du malt français et se réjouit déjà de très vite utiliser le houblon de Kevin Charrais à Mirebeau. La brasserie propose une gamme de six bières : blonde, blanche, ambrée, brune au miel de châtaigner, IPA et blonde belge. Une gamme qui va s'étoffer au fil des mois.

La qualité de l'eau est essentielle pour faire une bonne bière, l'eau utilisée est d'ailleurs enrichie en sels minéraux. Les céréales vont donner sa couleur et son goût à la bière. La bière blanche est fabriquée à partir de malt de blé, contrairement aux autres qui sont faites avec de l'orge.

La Brasserie Claivaloise en pleine activité - Brasserie Claivaloise

La Brasserie Claivaloise est ouverte le vendredi à partir de 17h pour retirer ses commandes (en bouteilles ou en fût) ou déguster des bières sur place.

La Brasserie Claivaloise - 1, chemin de l'allée - 86140 Scorbé-Clairvaux