Le broyé du Poitou de la Biscuiterie Augereau à Saint Benoît

La Biscuiterie Augereau, à Saint Benoît, sort chaque jour deux tonnes de biscuits par jour. Une production qui ne baisse pas malgré l'augmentation du coût des matières premières.

La Biscuiterie Augereau , c'est l'histoire d'Emile, de son fils Camille et de son petit-fils Frédérick. En 1973, La biscuiterie fabrique du tourteau fromager, puis diversifie son offre en fabriquant des broyés du Poitou. Un produit typique de la région, qui évoque beaucoup de souvenirs familiaux ou de vacances passées dans la région. Le broyé Augereau a été élu Saveur d'or régionale en 2018.

Récemment, la biscuiterie a mis sur le marché des broyés, galettes et benoîtines aux pépites de chocolat.

Depuis quelques mois, Frédérik Augereau, actuel PDG, n'a pu que constater la forte augmentation des prix sur le beurre, le sucre et la farine.

Le broyé est un produit qui se vend très bien, il ne revient pas à très cher, se conserve longtemps et emballé sous plastique se transporte bien.

Le broyé, les galettes poitevines, les sablétines et les benoîtines de la Biscuiterie Augereau se retrouvent dans les rayons des grandes et moyennes surfaces des départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et limitrophes. Un marché dimensionné pour la production des deux tonnes de biscuits qui sortent tous les jours de la fabrique de Saint Benoît.