Le pain bio au levain naturel de la Scop Merci Pâton à Louzy

La boulangerie coopérative Merci Pâton, à Louzy, vend en circuit court, des pains bio au levain naturel fabriqués avec des farines locales.

Une Scop c'est toujours une aventure humaine. Serge David, boulanger, qui a travaillé 7 ans seul en cuisant son pain dans le four à gueulard de Louzy qu'il a restauré. Quentin Clerc le rejoint après une belle expérience dans une scoop de Lyon qui vendait le pain à vélo. Manuel Collet passe un CAP de boulanger avant de rejoindre le projet. Sabine Latour qui travaille aussi à la Scop va devenir prochainement salariée associée. Dans l'équipe, tout le monde fabrique, livre et vend sur les marchés.

Merci Pâton se fournit principalement en farines bio auprès du paysan meunier Simon Paquereau à Availles-Thouarsais. La Scop propose des pains gourmands, des pains à la farine semi-complète, au seigle, à l'épeautre, au sarrasin, aux graines et des brioches.

La cuisson au feu de bois des pains de Merci Pâton - Merci Pâton

Merci Pâton vend à plusieurs épiceries de village, à quelques restaurants et écoles et sur les marchés : à Loudun le mardi, au nouveau petit marché de producteurs de Saint-Géneroux le mercredi de 17h30 à 19h, à Thouars le vendredi matin et le vendredi en fin de journée de journée à Berrie.