Les créations zéro déchet des bobines de Coco à Coulon

Sous la marque Les bobines de Coco, Corinne Auzanneau confectionne des articles en tissus. Objectif : zéro déchet. Elle répond également aux commandes particulières.

En mars 2019, Corinne Auzanneau lance "Mes créations avec Coco", des ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même des cosmétiques et des produits ménagers. Un an plus tard, avec les confinements, elle se voit contrainte de réduire fortement son activité.

Elle en profite pour coudre des créations textiles et démarre, en janvier 2021, "Les bobines de Coco". Elle confectionne des créations zéro déchet : sacs, serviettes pour les cheveux en fibre de bambou, sacs à tarte, essuie tout, couvre-plats, porte-bouteilles, porte-couverts, sacs isotherme, bavoirs, peignoir pour bébés...

Le sac Georges créé par Les bobines de Coco - Les bobines de Coco

Corinne Auzanneau aime récupérer des tissus pour leur donner une seconde vie. Chacun peut venir avec son idée pour la conception d'un article original, utile et éco-responsable, autant que possible.

Vous pouvez commander les articles des bobines de Coco sur le site local de vente en ligne Le-local.shop .