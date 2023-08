Les meubles et objets de Noëlle cartonnent !

Noëlle Pacher fabrique dans son atelier de Souvigné des meubles et objets de décoration en carton. Une matière qui offre toutes les audaces et qui, bien que légère, est étonnamment résistante.

En 2010, Noëlle Pacher découvre par hasard lors d'une exposition dans une foire des meubles en carton. Fascinée par le résultat, elle décide de faire un stage pour apprendre la technique et commencer ses premières réalisations sous le nom Cartons de Noëlle .

Noëlle Pacher a un autre regard que le commun des mortels sur le carton. Ce que nous considérons comme un déchet, certes recyclable, elle le voit comme une richesse. C'est sa matière première, très facile à trouver. Elle reconnait que pour s'installer comme cartoniste l'investissement est modeste : un cutter et un pistolet à colle.

Noëlle Pacher imagine pour commencer l'objet qu'elle veut fabriquer et elle travaille le découpage par la méthode des traverses croisées. Elle souligne que le sens du carton change tout : les cannelures en parallèle permettent de courber le carton, prises dans l'autre sens le carton est hyper résistant. Une résistance allant jusqu'à 100 kg par cm².

Chat en carton signé Cartons de Noëlle - Cartons de Noëlle

Son travail exige beaucoup de temps et de patience. Mais quel résultat à l'arrivée ! Les œuvres de Noëlle Pacher vont des grands meubles, type buffets ou tables, aux meubles plus petits, aux sculptures, cadres, boîtes, miroirs et luminaires et même des bijoux en dentelles de carton. Il est recommandé d'installer les meubles et objets en carton en intérieur. Ils peuvent être recouverts de papier, peinture ou vernis marin.

Une des 3 Grâces réalisée par Cartons de Noëlle - Cartons de Noëlle

Noëlle Pacher organise régulièrement des stages sur deux jours pour apprendre à fabriquer soi-même ses meubles en carton. "Tout est possible avec le carton" s'amuse Noëlle Pacher. On rajouterait que tout est à la fois léger et résistant avec cette matière aux qualités insoupçonnées.