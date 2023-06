Les produits bio haut de gamme de la Conserverie du Moulin à Usseau

La Conserverie du Moulin, à Usseau, propose des produits de qualité vendus dans la région. Le pâté marmite est la recette phare de la conserverie.

Comment une entreprise voit-elle le jour ? C'est rarement le fruit du hasard, parfois une opportunité ou une intuition, mais toujours beaucoup de travail et d'énergie. L'intuition, c'est sûrement ce qui a guidé Axel Patissous, alors qu'il était étudiant en commerce international. Son cursus prévoyait la création d'une entreprise fictive. Il choisit de monter sur le papier une conserverie. En faisant l'étude de marché, il se rend compte que son projet est viable. Il y croit d'autant plus qu'il est fin gourmet, adore cuisiner et manger. Comme son père Jany, réputé dans son entourage pour son merveilleux pâté marmite. C'est d'ailleurs la première recette que son fils réalise pour l'entreprise qu'il s'apprête à monter "La conserverie du Moulin".

Les produits de la Conserverie du Moulin - Conserverie du Moulin

Des produits de qualité à 95% d'origine française, à l'exception des épices, mais qui sont toutes sourcés et issus du commerce équitable et surtout un procès de fabrication qui respecte le produit pour conserver les saveurs et les arômes, sont autant d'ingrédients qui contribuent à la qualité des produits de La conserverie du Moulin.

La conserverie propose une gamme de tartinables : boudin, rillettes de porc, rillettes de poulet, terrine de campagne et une gamme de plats préparés : une bolognaise de bœuf et un chili con carne. Il existe aussi une gamme 100% végé : une bolognaise végétale et un chili sin carne, la viande est remplacée par un haché végétal à base de pois et de féverole.

Le boudin tartinable de la Conserverie du Moulin - Conserverie du Moulin

Axel Patissous prépare d'autres recettes : du poulet basquaise, du poulet à la crème et des saucissons (porc, bœuf et chorizo). Ce qui ferait de La conserverie du Moulin la première marque à produire des saucissons bio dans le Poitou.

Les produits de La Conserverie du Moulin à Usseau sont en vente dans les magasins spécialisés bio, les épiceries fines, la grande distribution locale et sur le site internet de la Conserverie du Moulin.