Les saveurs du coin, la nouvelle épicerie de Nueil-les-Aubiers

Faire moins de kilomètres pour remplir son réfrigérateur, c'est un argument qui fait pencher la balance du côté du pouvoir d'achat. Gwladys Martin a installé son épicerie dans le centre-bourg de Nueil-les-Aubiers pour proposer un service de proximité.

L'épicerie vend des fruits, légumes, produits frais, légumineuses, pâtes, thé, tisane, chocolats, vins, bières, jus de fruit, sirops, huiles, conserves, pain et viennoiseries.

Gwladys Martin vend les produits d'une sélection de produits locaux, des Deux-Sèvres, de la Vendée, du Maine-et-Loire et pour certains produits de la région Nouvelle Aquitaine.

Les Saveurs du coin - 16, place Saint-Mélaine - 79250 Nueil-les-Aubiers

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.