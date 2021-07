De délicieuses gourmandises réalisées par Laurent Cathala à Niort

Envie de vous régaler? Vous avez trouvé la bonne adresse! La palette est large entre les chocolats, les glaces, les pâtisseries et les viennoiseries de Laurent Cathala. Notre passionné a commencé dans le domaine sucré en 1985 étant très gourmand avec l'envie de voyager. Bingo, la gourmandise et le voyage se rejoignent dans ce beau métier! France, Hong Kong, Suisse, Ecosse... Laurent Cathala a voyagé pour apprendre ce métier très technique grâce à des pâtissiers qui lui ont transmis le savoir-faire. A lui désormais de transmettre à son équipe, toujours aussi passionné, il aime la diversité de ce travail.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Qu'est ce qu'il aime Laurent Cathala? Un bon millefeuille! On peut le comprendre... on dirait pas non, non plus, aux pâtisseries du moment: tarte aux fraises, fraisier, tarte aux abricots... Laurent est toujours en réflexion de nouvelles recettes, la vitrine est belle et très variée. Vous avez le choix entre toutes les pâtisseries, les macarons, les tablettes de chocolat (dont la dernière, la tablette mosaïque qui met en avant les lieux emblématiques de Niort), les bonbons de chocolats sans oublier les sablés, la pâte à tartiner... Régal assuré!

Retrouvez les délicieuses gourmandises sur le site cathala-patissier-creatif.com mais aussi sur la page Facebook . Régalez-vous bien!