Des fleurs comestibles au centre ville de Poitiers

Petit Hippo : Accessoires pour bébés et jeunes enfants à Châtellerault

Si vous cherchez des accessoires colorés et originaux pour vos boutchous, Petit Hippo a ce qu'il vous faut ! Carine Heligoin vous propose une collection très diversifiée pour bébés et jeunes enfants, qu'elle crée et confectionne avec passion(et à Châtellerault).