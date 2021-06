La boutique de créateurs "Trésors du marais" dans les Deux-Sèvres

Visite de la petite boutique consacrée aux créateurs issus du marais poitevin et de Poitou-Charentes "Les trésors du Marais" installée à Magné au 161 route de la chapelle. C'est une reconversion professionnelle pour Sylvie Baron qui a travaillé pendant 20 ans en tant que responsable de centre de loisirs à Champigny-sur-Marne. Sylvie a souhaité revenir du côté de Bressuire, d'où elle est originaire. En 2019, elle installe sa boutique de créateurs en Vendée mais la déplace chez elle, dans l'atelier indépendant de la maison en mai 2021 après les confinements consécutifs. Voilà un espace très mignon dans les Deux-Sèvres où Sylvie profite de la belle nature qui l'entoure.

Des créations à retrouver à la boutique - Trésors du marais

Découverte des créations locales

Dans petit atelier réaménagé, vous trouverez les coups de cœur de Sylvie et son mari. Vous pourrez chiner des portes cartes, boucle d'oreilles en liège venant de Niort, des sculptures en raku de Lusignan ou encore des créations en bois de chez "Simplement bois". Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Vous tomberez également sous le charme de poterie venant de La Garette. Une belle aventure humaine et artistique pour notre passionnée du marais poitevin.

La boutique "Trésors du marais" est ouverte du mercredi au dimanche.