Les bougies végétales "Spicy Candle" dans la Vienne

Direction Migné Auxances où Charles Ranc a installé son atelier "Spicy Candle" depuis 4 ans. Charles a toujours apprécié les parfums qui génèrent des émotions, des souvenirs d'enfance. Son projet est né d'un constat, car notre créateur trouvait qu'on se perdait facilement parmi toutes les senteurs dans les magasins. Lui qui souhaitait des produits du Poitou et non toxiques, il propose 25 senteurs différentes de bougies végétales: menthe basilic, nectar d’abricot, la fraise rhubarbe, violette des bois ou encore la fleur de monoi qui plait énormément. 2 boutiques pour retrouver les bougies : « l’articerie » à Migné auxances et le mi-Sagabou à Poitiers !

Les bougies végétales à la cire naturelle - Spicy candle

"Ca me fait un bien fou!"

Toutes les bougies sont réalisées de A à Z par Charles Ranc qui est ravi de cette belle aventure. Le plus beau remerciement, c'est sa clientèle qui est dingue de son produit, Comme il partage, c'est tellement agréable de voir le produit fini et d'avoir le retour de la cliente qui est ravie de voir des bougies qui évoluent au fil de l'année. Direction le site Spicy Candle et la page Facebook.