Les fromages de la ferme de l'Âne Vert à Sossais

C'est à Sossais que se trouve la ferme de "l'Âne Vert". Dans cette exploitation familiale que l'on se transmet de génération en génération, on y retrouve un véritable savoir-faire avec des produits connus et reconnus sur la région et partout en France.

C’est dans ce lieu chargé d’histoire qu'est "la ferme l'âne Vert" que Benoît Roux et sa famille perpétue un travail vieux de 200 ans. Depuis de nombreuses générations, la famille Roux élève des vaches laitières, des chèvres mais aussi des porcs. Dans un premier temps, ce qui était produit servait à des usages personnels, à s’alimenter. Mais un jour en 1975, le grand-père de Benoît décide de vendre du lait en porte à porte, et très vite les commandes vont grossir et on va même lui demander du fromage chose qu’il va désormais produire et vendre. La ferme n’est plus simplement le garde-manger de la famille, mais devient une véritable entreprise.

De son côté, Benoît n’a pas de suite décidé de reprendre l’affaire. Après avoir fait des études agricoles et après avoir travaillé dans d’autres fermes, il décide finalement de revenir à la ferme « L’âne Vert », dans la ferme familiale car s’est bien connu « on n’est jamais mieux que chez soi ». Il gère aujourd’hui d’une main de maître avec ses cousins cette exploitation qui resplendit sur toute la région Nouvelle Aquitaine.

Un savoir faire à retrouver sur toute la région

Le Chabichou AOC de la famille Roux

Dans l'exploitation familiale, vous retrouvez 700 chèvres, 130 vaches, et 120 truies, ce qui fait du travail, mais également de beaux produits. Chacune des 5 personnes travaillant dans la ferme s’occupe d’un domaine. Benoît, lui gère la fromagerie. Tout au long de l’année il propose à sa clientèle toujours plus nombreuse des bûches, des pyramides, de la faisselle, du fromage frais, mais aussi l’une des petites fiertés de la ferme : Le véritable Chabichou du Poitou fermier en Appellation d’ Origine Protégé, un petit fromage crémeux et onctueux, qui peut devenir un peu plus sec après 30 jours d’Affinage.

Si vous avez envie de vous faire plaisir avec des produits de chez nous, vous pouvez retrouver les produits de la famille Roux directement à la ferme au lieu-dit l’âne vert du lundi au samedi matin de 8h00 à 12h00 et le Vendredi après-midi de 15h00 à 19h00 à Sossais, au magasin « Plaisir Fermier de Poitiers », dans les grandes surfaces de la région et bien sûr sur de nombreux marchés.