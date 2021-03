Les fromages de Sylvie à Coulonges-sur-l'Autize

Sylvie Baudouin, fille d’agriculteur est une véritable amoureuse des animaux de la ferme. Après avoir aidé pendant de nombreuses années son père, éleveur de vaches laitières, c’est finalement vers la chèvre qu’elle décide de se tourner. Au début des années 2000, elle crée sa ferme sur Coulonges-sur-L’Autize où elle accueille 50 petits pensionnaires, des chèvres alpines. De là, Sylvie va commencer la production de fromages, mais aussi de yaourts pour le plus grand plaisir des clients qui ne se feront pas attendre et qui en redemande sans cesse.

Quelques années après l’ouverture de sa ferme, Sylvie rencontre son mari Jean François, non pas dans une émission très connue mais dans une boîte de nuit. Jean-François est aussi agriculteur, mais en Vendée. Il décide de rejoindre Coulonges-sur-l’Autize pour vivre avec Sylvie et pour prêter mains forte sur l’exploitation. En 2010, c’est le grand changement, la ferme s’agrandit, ce ne sont plus 50 mais plus de 140 chèvres qui sont désormais sur l’exploitation.

Les chèvres de l'exploitation de Sylvie Baudouin

Un travail prenant pour un fromage de qualité

La journée commence très tôt pour Sylvie et Jean-François. Après avoir fait la traite des chèvres au petit matin, Sylvie et son équipe vont s’attaquer à la confection des petits fromages. Première étape dans ce long processus, ajouter des acidifiants et de la présure animale qui va servir de coagulant pour donner une véritable consistance au futur fromage. La préparation va ensuite être mise dans des moules puis retourner deux fois en 24h, puis démouler salée.

Viens le tour d'une autre étape qui peut être plus ou moins longue : l’affinage. Celui-ci peut aller d'une à trois semaines en fonction du goût qu’on veut lui donner. En effet, plus l'affinage est long, plus le goût du fromage est prononcé et sec.

Parmi les créations de Sylvie et Jean-François, vous y retrouverez des fromages marbrés aux cendres, du chèvre au piment d’Espelette, du Bleu de chèvres, mais aussi des yaourts : natures, aux fruits ou le petit nouveau à la rose qui ne demande qu’à être goûté.

Si vous souhaitez découvrir les différents produits de Sylvie, direction la ferme de Sylvie Baudoin à Coulonges sur l’Autize (Chemin du Sabourin), les marchés de Niort, les mardis, jeudis, samedis et Dimanches et directement à épicerie de Sylvie à Niort au 182 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Vous pouvez retrouver les produits de la ferme directement sur le site de Sylvie Baudouin qui vous permettra de commander tout les bons produits de l'exploitation partout en France.