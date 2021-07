"Les oeufs de Céline" à Montmorillon

Céline Guillet a démarré "les œufs de Céline" en février 2020 après avoir travaillé 14 ans chez "Ranou Metivier". Une envie de retrouver le terrain, d'un changement de vie, d'un retour aux sources, direction le monde agricole, un univers qu'elle connait grâce à ses parents et ses frères agriculteurs. Céline, qui n'aime pas s'ennuyer, est servie avec ce métier aux multiples tâches, elle est désormais agricultrice et s'occupe de brebis, de 240 poules et de ses champs de céréales.

"Les œufs de Céline" : Des poules élevées en plein air - Céline Guillet

Le bien-être de mes poules est très important

Les poules de Céline Guillet font ce qu'elles veulent! Les trappes de leurs cabanes en bois sont toujours ouvertes pour qu'elles puissent sortir quand elles le veulent. Notre agricultrice les surveille au quotidien, matin et soir. Les poules ont une alimentation équilibrée et pondent des œufs que les clients sont ravis de retrouver extra frais. Pour vous les procurer, vous pouvez directement aller chez Céline Guillet à Montmorillon, mais également vous les faire livrer ou encore les retrouver au March'équitable au centre ville de Montmorillon. Céline vous donne aussi rendez-vous au marché de Jouhet tous les deuxièmes dimanches du mois.

Toutes les informations sur la page Facebook "Les œufs de Céline".