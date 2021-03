Les trésors de "l'Autre Jasmin" à Poitiers, une caverne pour ceux qui aiment chiner

Si vous aimez les objets ancien, insolites et originaux, alors vous aimerez forcément la boutique "l'autre Jasmin" de Sandrine Lebon au 7 rue des Grandes Ecoles à Poitiers. Dans cette nouvelle adresse, vous pourrez aussi y découvrir des bons produits.

Sandrine Lebon, c’est une amoureuse du passé, des objets qui ont une histoire, des brocantes et des bibelots insolites, c’est d’ailleurs pour ça qu’elle a ouvert sa boutique l’autre Jasmin à Poitiers.Si le nom vous dit quelque chose c’est normal c’est aussi Sandrine qui est la propriétaire de Jasmin et Citronnelle, un salon de thé la encore en plein cœur de Poitiers qui pour le moment est fermé en raison de la crise sanitaire. Alors, comment passe-t-on d'un salon de thé à une boutique d'objets insolites et bien c'est simple.

Quand elle était plus jeune, Sandrine a eu un véritable coup de cœur pour un gramophone dans une brocante. N'ayant pas le budget pour se l'offrir et alors qu'elle du renoncer à l'acheter, elle se dit qu’ouvrir sa propre boutique lui permettrait peut-être de découvrir des trésors. En décembre 2020, c’est choses faite l’autre Jasmin ouvre ses portes en plein cœur de Poitiers au 7 rue des Grandes Ecoles.

La partie gourmande de l'autre Jasmin

Des trésors pour tous à découvrir

Dans la nouvelle boutique, on y retrouve de tout. Sur une étagère vous y découvrirez une théière en forme de caniche ou encore de la vaisselle, sur une autre des cadres photos, des presse-livres ou encore des cloches pour présenter vos desserts. Il y'a de tout pour tout le monde et Sandrine le dit, il faut plusieurs visite pour tout découvrir.

En plus des objets déco, si vous aimez les pâtisseries maison, Sandrine vous propose des créations maisons, des cakes, des biscuits, ainsi qu’une sélection de 80 thés bios. Pour ceux qui aiment les petites douceurs de notre pays que l’on ne retrouve pas partout, la propriétaire des lieux cherche constamment des petits producteurs bien de chez nous qui n’attendent qu’à être découverts. Si vous aimez chiner, les produits vintages, le Kitsh, et les bonnes choses c’est simple il vous faut aller impérativement à « L’autre Jasmin » au 7 rue des Grandes Ecoles à Poitiers.