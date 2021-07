Nature au verre, magasin de bocaux consignés à Migné-Auxances

Nature au verre a ouvert ses portes le 15 juin 2021, pour l'occasion, Vincent et Valérie Lebon et leur associé ont passé commande de... 11 001 bocaux en verre. "Nature au verre" vend tous ses produits en bocaux : produits d'épicerie, fruits, légumes, au total plus de 700 références.

Au départ Vincent et Valérie, frère et sœur dans la vie et associés pour ce projet, envisagent de lancer la vente de produits en bocal en drive. La crise sanitaire a bouleversé leurs plans, le magasin s'est donc monté à Migné-Auxances, sur un axe extrêmement passant : la D910, la route entre Poitiers et Chasseneuil-du-Poitou. Le drive sera mis en place à la fin juillet.

Une sélection de produits vendus à "Nature au verre" à Migné-Auxances - Vincent Lebon

"Nature au verre" fonctionne sur le principe du bocal consigné. Vous faites vos courses à Nature au verre : tous vos produits se trouvent dans des bocaux. Mais vous ne payez que le contenu, en aucun cas le bocal. C'est une sorte de contrat de confiance qui est passé avec les consommateurs pour qu'ils rapportent leurs bocaux en verre une fois qu'ils sont vides, même des mois après. A chaque bocal retourné, le client perçoit 10 centimes.

Dans une allée de "Nature au verre" à Migné-Auxances - Vincent Lebon

Les bocaux retournés sont nettoyés à 85°C et remis en circuit. Une fois remplis de nouveau, ils sont étiquetés avec les informations nécessaires pour le consommateur : composition, allergènes, provenance, nom de l'entreprise qui produit, valeur énergétique, n° de lot, date de péremption, prix au kilo et pour la traçabilité un numéro en interne.

Le magasin s'engage dans une démarche de transition, main dans la main avec les consommateurs. Le concept bien rodé, parce que bien conçu au départ, va s'affiner avec de nouvelles références de produits.

Distributeur de produits d'entretien à "Nature au verre" - Vincent Lebon

Aujourd'hui, Nature au Verre privilégie le local et le bio à chaque fois que cela est possible, et c'est le cas pour 75% des produits en bio et pour une trentaine de producteurs locaux partenaires. Pour aller au bout de sa logique, Nature au Verre est un magasin indépendant qui propose aussi des produits zéro déchet fabriqués dans la région.

Nature au Verre 21, avenue de Châtellerault - 86440 Migné-Auxances.

Magasin ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.