Sopaglace, glacier à Mauzé-sur-le-Mignon

Sopaglace fabrique des desserts glacés et des sorbets, avec à son catalogue plus de 60 références. L'entreprise de Mauzé-sur-le-Mignon va ouvrir un magasin pour développer les circuits courts.

Le 1er avril est une date fétiche pour Jean-François Duport, parce que c'est le jour où il a repris l'entreprise Sopaglace en 1990. Né à Confolens, c'est dans dans la Vienne qu'il a passé son enfance avec un papa qui tient la boulangerie de Vouillé-La-Bataille, en face du Cheval Blanc. Il passe des heures à le regarder faire ses gâteaux et ses glaces.

Jean-François Duport, Maître Artisan glacier - Sopaglace

Jean-François Duport fait son mémoire d'IUT de gestion et comptabilité sur la société Sopaglace qu'il rachète... à 19 ans, avant même d'avoir fini ses études ! La société qui confectionne des glaces a été créée en 1983 à Niort. Lorsqu'il s'installe, Jean-François Duport travaille à l'époque avec une salarié et son père qui l'aide à la fabrication. Le fils est d'ailleurs toujours fidèle à la manière de faire des crèmes glacées "à l'ancienne" de son père.

En 1999, il obtient le titre de Maître Artisan glacier. L'entreprise emploie aujourd'hui 17 personnes et une douzaine de saisonniers l'été. Les délices de Sopaglace sont aussi présents dans 6 magasins sur la côte.

Dessert glacé confectionné par Jean-François Duport - Sopaglace

Pour fabriquer ses crèmes glacées et ses sorbets artisanaux, il utilise le même pasteurisateur depuis plus de 30 ans. Les ingrédients sont simples, ce sont ceux de la crème anglaise : du lait, du beurre, des œufs origine France garantie, du sucre et l'aromatisation.

Sopaglace travaille autant que possible avec des producteurs locaux. Pour ses sorbets, Jean-François Duport bénéficie de l'appellation "plein fruits". Sauf pour les agrumes, tous ses sorbets contiennent au moins 45 % de purée de fruits. Il est assez fier de sa "Berriolette" : un sorbet framboise, myrtille et violette. Sopaglace propose une gamme de 34 sorbets et de 48 crèmes glacées.

Sorbet Berriolette - Sopaglace

Sopaglace a longtemps été dans l'ombre, fournissant bon nombre de professionnels de la restauration. Le confinement a changé la donné : Jean-François Duport a décidé s'ouvrir sa production aux particuliers en étant présent dans certains magasins comme L'eau à la bouche à Poitiers ou L'heure du marché à Niort.

Vous pouvez aussi passer commande sur site internet de Jean-François Duport et retirer vos crèmes glacées et sorbets directement à Mauzé-sur-le-Mignon. 2021, sera l'année de l'ouverture du magasin, dans un bâtiment construit à côté de l'atelier. Atelier qui peut aller jusqu'à produire 3000 litres de glace par jour.

Sopaglace 11 Impasse Charles Tellier - 79210 Mauzé-sur-le-Mignon