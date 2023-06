Pralinette, confiserie artisanale fabriquée à Bressuire

Depuis plus de 10 ans, Céline Poisbleau fabrique des pralines artisanales qu'elle vend sur le marché de Bressuire.

Céline Poisbleau a le goût des pralines depuis qu'elle a appris à les faire avec son oncle. Un savoir-faire dont elle n'a rien perdu, quand elle a changé de vie. Très rapidement, elle s'est rendue compte que le secret de bonnes pralines tenait à trois choses : la qualité des fruits secs, le sucre et le geste.

Céline Poisbleau et son chaudron magique - Céline Poisbleau

Céline Poisbleau prend un soin particulier à sélectionner ses fruits secs, particulièrement depuis qu'elle se fournit en noix auprès d'un producteur de l'Absie. Elle fait venir ses noisettes de Cancon (Lot-et-Garonne), la capitale nationale de la noisette.

Elle a fabriqué des pralines avec du sucre blanc, mais c'est le sucre roux bio qui a ses faveurs. Elle cuit toutes ses pralines dans un chaudron en cuivre vieux de 15 ans, qui appartenait jadis à un chocolatier.

Sensible à l'impact écologique, elle propose à ses clients un emballage kraft ou à défaut un emballage recyclable.

Céline Poisbleau vend ses pralinettes aux noisettes, noix, amandes ou cacahuètes le mardi et le samedi matin sous les halles de Bressuire. Son étal "Pralinettes et Cie" vend aussi des produits locaux : du miel, des huiles de noix, des confitures, des jus de fruit et de la bière.

En juillet et août 2023, Céline Poisbleau prend ses quartiers d'été en Vendée, à Longeville-sur-mer, avant de revenir dans les Deux-Sèvres retrouver ses fidèles clients gourmands.