Sophinette Bulle, des savons artisanaux fabriqués à Cissé

Sophie Bergeon s'est installée depuis deux ans comme artisan savonnier. Elle privilégie des ingrédients issus du tissu local.

C'est lors de vacances dans l'Aveyron que Sophie Bergeon découvre le métier d'artisan savonnier. Elle décide de suivre une formation de maître savonnier à l' Université Européenne des Saveurs et des Senteurs à Forcalquier en Haute Provence, avant de s'installer le 1er janvier 2021 à Cissé, dans la Vienne.

Sous la marque Sophinette Bulle, elle fabrique des produits cosmétiques naturels, en choisissant des ingrédients locaux : le lait de chèvre vient d'Aslonnes, les différentes huiles végétales (cameline, chanvre, colza et tournesol) de Charente Maritime et le miel provient des ruches de son conjoint Florent Auguste installées à Béruges.

Fabrication des savons de Sophinette Bulle - Sophie Bergeon

Sophie Bergeon fabrique par saponification à froid trois savons : un savon au lait de chèvre parfumé au lavandin et litsée citronné, un savon à l'huile d'amandon de prune parfumé au patchouli et un savon au miel et huile de chanvre. Les savons sont colorés aux argiles du Gard et au cacao en poudre. Elle prépare une nouvelle gamme de cosmétiques à base de miel.

Elle vend ses savons sur le marché de Vouillé-la-Bataille le 2ème et le 4ème samedi du mois, sur celui de Latillé le 1er dimanche du mois, à l'épicerie Proxi de Cissé, à La Folie Bergère à Nouaillé-Maupertuis, à la Ferme des Pervenches à Aslonnes, et au Château de Périgny.