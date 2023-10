Semaine spéciale de la frite : Quelles pommes de terre choisir ?

Nous passons une semaine avec Marie-Laure Fréchet à l'occasion de la semaine de la frites ! Aujourd'hui, il est question de la pomme de terre !

Hier nous racontions un peu l’histoire de la frite, savoir où elle était née et surtout comment elle a été inventé. Nous sommes d’accord pour dire que pour avoir une bonne frite, il faut avoir une bonne pomme de terre. Et ça tombe bien, on est des spécialistes de la culture de la pomme de terre dans la région. Et on sait tous qu’on ne peut pas utiliser n’importe quelle spécialité pour faire une bonne frite.

A savoir d’ailleurs que d’une variété de pomme de terre à l’autre, la préparation, la cuisson et la façon de frire n’est pas la même !

Et on a tous connu cette situation au marché ou dans les grandes surfaces : on a plus la variété de pommes de terre que je recherche …. Et si j’utilisais une pomme de terre à gratin pour faire des frites ?

De quoi nous rassurer ! A vous de jouer maintenant !

