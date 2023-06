Circuits courts - Mangeons Loiret

Choux, fleurs et compagnie, domaine du "Clos vert" à

A la découverte de Benjamin, Renaud, Isabelle et Bérénice, qui sont en train de créer Choux Fleurs et Compagnie, activité de maraîchage sur Saran avec divers pôles. Vous pouvez les soutenir via leur cagnotte Leetchi.