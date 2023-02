Circuits courts : Carole DEMASI, créatrice de senteurs naturelles à Biguglia, Petra di Luna

Des bougies, des diffuseurs, des fondants, des brûleurs, des objets en plâtre... voici les supports qui permettent, dans l'atelier de Carole DEMASI de découvrir les senteurs naturelles qu'elles fabriquent et proposent.

Evidemment, l'artisane a des chouchous, notamment l'immortelle et la lavande sauvage qu'elles cultivent non loin de son labo et qu'elle associe à ses fragrances de prédilection venues directement de Grasse.