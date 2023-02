Circuits courts : Carole DEMASI, créatrice de senteurs naturelles à Biguglia, Petra di Luna

Un univers coloré, délicat et parfumé vous attend dans l'atelier de Carole DEMASI. Lorsque la créatrice vous parle de son métier, on comprend immédiatement que la fabrication de senteurs d’intérieur, bougies, bijoux ou diffuseurs décor s'est imposée à elle comme une évidence.

Ici, on peut fabriquer sa propre signature olfactive et personnaliser son parfum grâce aux conseils de Carole.

Dès son plus jeune âge en effet, Carole a grandi au milieu des plantes et s'est très vite intéressé à leurs odeurs mais aussi leurs vertus et à la manière dont elle pouvait les marier entre elles harmonieusement.