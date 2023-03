Circuits courts : Claire RIALLAND, conserverie Mare & Gustu à Furiani

Circuits courts : Gil VAUGELADE, Directeur Général de Leroy Merlin à Furiani

Lorsqu'on arrive au terme de 18 mois de travaux dans un magasin, on a à la fois la satisfaction de rouvrir une boutique flambante, adaptée, redimensionnée et neuve. Et à la fois la crainte d'avoir "traumatisé" le personnel et les clients pendant une assez longue période de mutation.