Circuits courts : Franck ANGELI, guide conférencier, formateur, tour opérator "Strada In Libertà"

Circuits courts : Jackie CARDI, "Una scola per tè" & "Devenir l'artisan de sa destinée"

Pour vivre plus en conformité avec ses aspirations et ses valeurs, Jackie CARDI a démissionné de l'éducation nationale il y a tout juste un an. Un 1er avril 2022. Comme une farce, ou plutôt comme l'aboutissement de son rêve.