Circuits courts : Gil VAUGELADE, directeur général de Leroy Merlin à Furiani

Le magasin Leroy Merlin de Furiani, version 2023, a été inauguré le 1er mars dernier, après presque 2 ans de travaux. Une enseigne qui s'adresse aux particuliers comme aux professionnels, qui compte plus de 40 000 références physiquement présentes en boutique et disponibles en "click and collect".

Gil Vaugelade, Président de CORIN ASSET MANAGEMENT

Nous avons rencontré pour nous parler de ces profondes mutations, le Président de CORIN ASSET MANAGEMENT, la société gérant les centres commerciaux sous enseigne Géant Casino de Corse, Gil Vaugelade.