Circuits courts : Hajar GHAZALI, cosmétiques Les trésors d'Hajar et traiteur Les délices de Davia, Ghisonaccia

Les Délices de Davia sont le deuxième projet professionnel d'Hajar GHAZALI, à Ghisonaccia. Cette jeune maman a toujours cuisiné en famille et pour les siens. Elle n'a jamais songé à en faire son métier, mais la cuisine est une passion depuis longtemps.

Ses convives ne cessent de le lui suggérer. Elle dispose de plus de temps depuis que ses enfants vont à l'école. Elle est soutenue par son époux, très présent et bienveillant qui l'encourage... bref, tout converge vers la création de son entreprise et voilà l'activité de traiteur qui se lance et connait le succès dans toute sa région.