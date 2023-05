Circuits courts : Hajar GHAZALI, cosmétiques Les trésors d'Hajar et traiteur Les délices de Davia, Ghisonaccia

Hajar GHAZALI a développé deux activités qu'elle juge complémentaires et qui la passionnent : la cosmétique et la cuisine.

Cette jeune femme d'origine marocaine aime en effet prendre soin d'elle avec des produits naturels et considère que bien s'alimenter contribue à sa santé et sa beauté !

Pour la gamme de produits de soin du visage, du corps et des cheveux qu'elle fait venir du Maroc, elle accompagne chacun d'entre eux de conseils d'utilisation