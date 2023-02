Circuits courts : Hélène FILIPPI, huiles essentielles Intimù à Brando & Sisco

Intimù ou « la nature profonde »...

Hélène et Laurent FILIPPI en pleine distillation

La nature profonde des plantes d'abord, leur essence, celle que le couple composé d'Hélène et de Laurent FILIPPI extrait des végétaux du Cap Corse depuis 8 ans.

Et la nature profonde de chacun des amateurs de cette gamme de produits naturels qui apprécient l’authenticité d'un travail minutieux et passionné.