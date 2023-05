Circuits courts : Jackie CARDI, "Una scola per tè" & "Devenir l'artisan de sa destinée"

Depuis sa démission de l'éducation nationale en avril 2022, Jackie CARDI a mené à bien deux nouveaux projets :"Una scola per tè" pour un enseignement personnalisé et "devenir l'artisan de sa destinée", du coaching en développement personnel.

Ainsi, elle réaffirme sa volonté de transmettre la connaissance en dehors du cadre traditionnel et normé et surtout, promet de s'adapter à tous les profils, y compris les plus atypiques.