Circuits courts : Jackie CARDI, "Una scola per tè" & "Devenir l'artisan de sa destinée"

Pour vivre plus en conformité avec ses aspirations et ses valeurs, Jackie CARDI a démissionné de l'éducation nationale il y a tout juste un an. Un 1er avril 2022. Comme une farce, ou plutôt comme l'aboutissement de son rêve.

Un enseignement sur mesure, dans un cadre exceptionnel © Radio France - idi

Pour autant, elle demeure connectée à l'éducation qu'elle pratique désormais dans un tout autre cadre, un lieu choisi, poétique, agréable et lumineux... Nous la retrouvons sur le quai des martyrs à Bastia.