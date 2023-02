Damien Enizan, un boulanger-paysan

Derrière chaque produit local se cache souvent une aventure humaine : celle de Damien Enizan rime avec reconversion professionnelle, écologie et bons produits !

Damien Enizan est aujourd’hui boulanger-paysan à Chemillé-sur-Dême, au nord de l’Indre-et-Loire, où il s’est installé le 1er janvier 2022. Si nous l’avions croisé il y a 5 ou 10 ans, nous l’aurions trouvé sur un chantier de construction, à l’étranger. De chef de chantier à boulanger et paysan, la route est longue ! En plus d’un retour aux sources, à la ferme de ses parents, l’installation de Damien s’explique aussi par sa prise de conscience écologique, et sa volonté de voir grandir sa famille à la campagne. Autant de bonnes raisons qui l’ont motivé à s’installer comme paysan-boulanger après avoir découvert ce métier auprès d’autres professionnels. Formation BPREA et CAP boulangerie en poche, voici donc notre chef de chantier de venu boulanger-paysan, ou paysan-boulanger !

Damien maîtrise en effet du début à la fin la production de son pain, qui commence par la culture des céréales. Et pas seulement du blé : ses champs (bientôt certifiés bio) voient aussi pousser du petit épeautre, du grand épeautre, du seigle, du sarrasin, et le khorasan, un blé dur ancien. Une belle variété de céréales dont il extrait des farines directement à la ferme, avant d’en faire des pains tout aussi variés. Et ça inclut même des pains à hamburger, du pain de mie et de la brioche !

Le tout disponible en circuit court si vous êtes fan de bon pain artisanal et de farines : Damien propose son pain au bar associatif de Chemillé et un peu en livraison, et il fournit 4 AMAP en pain à Saint-Paterne, Monthodon, et même à Tours, et il participe aussi à un marché à la ferme chez les maraichers La Belle au Pois Gourmand, à Rochecorbon.

Au final, être devenu paysan-boulanger c’est beaucoup plus d’heures de boulot que lorsqu’il était chef de chantier, mais la différence, c’est que quand on fait quelque chose qui nous passionne, on ne voit pas le temps passer !

Damien recherche de nouvelles AMAP et circuits de distribution pour ses pains et farines. Intéressés ? Son email : contact@leschampsdelademe.fr .