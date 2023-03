Du vrac sur les marchés avec S’aime le Vrac

Le contact avec la clientèle, prendre la route tout en étant fidèle à l’écologie ? C’est le chemin qu’a choisi Pauline Hubert en créant l’épicerie vrac itinérante S’aime du Vrac !

Une épicerie vrac dans un camion, qui parcourt les marchés de Touraine, tel est le concept de S’Aime du Vrac, la petite entreprise de Pauline Hubert, créée il y a bientôt deux ans.

Dans son camion, du vrac à foison avec près de 400 produits différents, dont une bonne part de produits locaux, et beaucoup de choses fabriquées ou cultivées selon les principes de l’agriculture bio.

Et si vous n’avez pas vos propres bocaux ou vos propres sachets pour récupérer vos achats, pas de panique : Pauline a tout prévu dans son camion, avec des petits sachets en papier kraft et des bocaux à disposition.

Où la trouver ? Sur le marché de la place Strasbourg à Tours le jeudi, à Amboise le vendredi, place Rabelais à Tours le dimanche, et une à deux fois par mois à Savonnières, Villaines-les-Rochers, Villandry et Sainte-Radegonde… Sans oublier l’organisation de ventes à domicile, façon réunion d’acheteuses et d’acheteurs, les voisins ou copains qui se réunissent chez l’un d’entre eux, découvrent les produits et font leurs achats !

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/saimeduvrac