FIBULA, bijoux d’hier et d’aujourd’hui

Il y a quelques semaines, Marielle DELÉMONT a sauté le pas : lancer sa propre entreprise et marque de bijoux artisanaux, Fibula. Mais son ancien métier d’archéologue-anthropologue n’est pas très loin…

Fibula, c’est le nom latin de la fibule, une broche qu’on portait dans l’Antiquité, et même bien avant. Et si Marielle DELÉMONT a choisi ce nom pour son entreprise lancée il y a quelques semaines, ce n’est pas un hasard : avant d’être créatrice de bijoux, elle était archéologue et anthropologue pour l’INRAP ! Donc les bijoux anciens, ça la connaît ! D’ailleurs cela fait partie de ses sources d’inspiration, puisqu’on retrouve parmi ses créations des CROTALIA, des boucles d’oreille qui tintent légèrement en s’entrechoquant, ou des BULLA, des bulles qui sont des pendentifs ronds d’origine étrusque, eux aussi très utilisés dans l’Antiquité. Marielle les remet donc au goût du jour en les fabriquant dans son petit atelier d’Ambillou, avec des métaux variés, allant du laiton à l’argent en passant par le cuivre.

Mais ce n’est pas sa seule source d’inspiration : Marielle crée aussi des bijoux qui sont des empreintes de végétaux. Après avoir fait sécher des feuilles d’arbres ou d’arbustes, elle les place entre deux plaques fines de métal avant de les passer au laminoir. Les feuilles sont donc compressées dans le métal qui laisse transparaître leur empreinte… Magique, et unique !

Avant de la retrouver sur les marchés de créateurs de l’été, direction Facebook pour découvrir ses créations : https://www.facebook.com/profile.php?id=100089036650072