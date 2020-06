Aumagne: Des huiles essentielles et des tisanes bio (par PLANTABENEZE)

C'est grâce à un alambic que Valery Bouyer fabrique ses huiles essentielles !

Ancien pilote de l’Aéronavale, Valéry Bouyer a choisi en 2009 de laisser parler son cœur en revenant à sa passion d’enfance, celle des plantes, qu’il avait découvertes tout jeune lors de ses multiples promenades dans la nature : il crée la marque Plantabenèze.

Mais l’histoire commence dans les années 2000, avec le rachat d’une très ancienne propriété de Cognac à Aumagne en Saintonge.

Valéry Bouyer s’y installe, car il a repéré un terroir et des conditions climatiques favorables à la culture des plantes aromatiques. Et puis, dans l’un des chais de la propriété, se cache un ancien alambic charentais en cuivre, héritage d’une longue tradition de distillation d’eau de vie depuis le XVIIIème siècle … Il pense déjà à la possible extraction d’huiles essentielles.

PLANTABENEZE

Adresse : 100 Rue du Pineau, 17770 Aumagne

Téléphone : 06 31 17 82 63

Des tisanes, des huiles essentielles ou des hydrolats que vous pouvez aussi acheter dans de nombreux magasins bio des 2 charentes