Vos bijoux personnalisés et uniques, made-in Segonzac (16)

Au fumoir d'ANNIE à Saint Georges d'Oléron : du saumon fumé top qualité toute l'année !

Le Fumoir d'Annie prépare et commercialise du saumon fumé à l'ancienne. Fumés au bois de hêtre issu de la forêt de Chizé dans les Deux-Sèvres, les saumons sont dégustés à travers le monde et prisés par les plus grands chefs.