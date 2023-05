Le secret des rillettes de Tours

Sur les tables tourangelles, une seule rillette possible : la rillette de Tours IGP !

Peut-être moins connues que leurs concurrentes à l’échelle nationale, les rillettes de Tours valent quand même le détour ! Elles sont nées il y a longtemps, même Balzac en parlait, « la brune confiture de cochon » écrivait-il, et elles ont leur IGP, leur Indication Géographique Protégée. Autrement dit, quand vous achetez des rillettes estampillées « Rillettes de Tours », c’est qu’elles respectent un cahier des charges précis.

Les rillettes de Tours peuvent ainsi être fabriquées en Indre-et-Loire bien sûr, mais aussi dans une partie de l’Indre et du Loir-et-Cher, et un petit bout du Maine-et-Loire et de la Vienne. Les pièces de viande utilisées et le mode de cuisson sont aussi strictement réglementés. C’est pour cela que quelque soit votre charcutier, votre pot de rillettes de Tours a la particularité de contenir des effilochés de viande, car celle-ci est coupée en gros bout avant la cuisson. Cuisson en deux temps qui dure plusieurs heures dans une marmite en fonte, avant qu’on laisse reposer… pour que ce soit prêt à déguster ! Si vous ne savez pas quoi servir à l’apéro ce weekend, c’est donc tout trouvé !