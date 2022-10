Circuits courts : Grégory MARCHIONI, apiculteur à Lavasina

C'est ici qu'Alice et Grégory produisent artisanalement leur miel, pollen, nougat et vinaigre de miel.

Les abeilles de Grégory et Alice MARCHIONI en effet, sont à pied d’œuvre pour fournir miel et autres produits dérivés et transformés au GAEC Marchioni.

Avec, dans la tête de ces apiculteurs, la volonté d’élever des reines d’une qualité défiant toute concurrence…