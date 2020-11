Circuits Courts : Laura Casaromani, maison d’assistantes maternelles à Monticello (5/5)

Coup de projecteur sur une maison d’assistantes maternelles créée en Balagne au mois d’août dernier, i Ciucci Balanini. Située à Monticello, elle a vu le jour grâce à deux jeunes femmes, Natacha Costa et Laura Casaromani.

Leur rêve était de rassembler en un seul et même lieu des enfants à choyer, qui pourraient s’épanouir, jouer, apprendre, découvrir et partager. Dans la cinquième et dernière partie de cet entretien, Laura Casaromani évoque notamment l’avenir d’i Ciucci Balanini.