Circuits courts : Laurent Manenti, cosmétiques NOI à Aléria

Après une solide formation en phytothérapie et de nombreux tests auprès des compétiteurs et amateurs locaux dans de nombreuses disciplines, le gel performance a vu le jour il y a 4 mois tout juste et connait déjà un démarrage en trombe.

De retour de Savoie, où il a participé au salon Annecy Cosmetics de François Salomon, le spécialiste des sports de montagne, le fondateur de Noi nous explique comment il a maturé son idée et son projet.