Circuits courts : Lucie FERRAZZINI, la Savonnerie du Nebbiu à Patrimoniu

On évoque le parcours d'une jeune femme horticultrice et architecte paysagère de métier qui a souhaité créer sa boite après une formation en naturopathie lui permettant de s'épanouir dans sa vie professionnelle et familiale, à la naissance de son fils Matteo.