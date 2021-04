Daniel RISTERUCCI & Serge ASTOLFI, les Zanimo à Ghisonaccia

Une communication sur les réseaux atypique, décalée et drôle !

Les Zanimo, c'est une animalerie qui a vu le jour il y a un peu plus de 6 mois à Ghisonaccia.

Mais c'est aussi un lieu où les gérants espèrent créer du lien social et procurer de la joie à leurs clients. En effet, Daniel RISTERUCCI & Serge ASTOLFI se battent pour proposer des produits discount, relayer les messages de maitres à la recherche de leurs amis perdus, développent une communication digitale drôle et singulière et bientôt, favoriseront l'adoption des animaux de compagnie sur le parking de leur magasin.