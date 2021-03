De nombreux produits frais et agroalimentaires sont présents dans l'épicerie de Frédérique JULIEN ARRIGHI.

Mais ce qui fait l'originalité de la boutique In Paese, ce sont les autres coups de coeur de la patronne : produits de beauté et de soin, fleurs séchées, objets de brocante, et même de la broderie bientôt...