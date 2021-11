Circuits courts en Touraine

Steff and Stuff

Les Ollas de Steff and Stuff

Steff est céramiste, Stuff travaille le métal. Et tous les deux partagent aussi leurs talents pour créer des ollas.

Les ollas sont des récipients en terre cuite qu’on va semi-enterrer dans le sol pour y verser de l’eau, et cette eau va se diffuser de manière progressive dans la terre environnante. Ecologique, pratique, économique, les ollas ont du succès, à tel point que Steff et Stuff ont dû agrandir leur atelier de Charnizay.

Mais ce n’est pas le seul objet qui sort de leur atelier justement : Steff travaille la faïence blanche et la faïence culinaire. On craque pour ses bols de couleurs ou ses théières qui égaient la table du petit-déjeuner, conformément à son envie de rendre notre quotidien plus joli !

Les mugs de Steff and Stuff - Steff and Stuff

Stuff travaille du mobilier ou des supports de sculpture, en collaboration avec de nombreux artistes.

A découvrir sur leur page et leur site web.